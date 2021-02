Concorso Agenzia Dogane, 15 funzionari nella provincia di Bolzano: requisiti, prove e programmi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ai sensi della determinazione del direttore della direzione territoriale Bolzano e Trento prot. n.12502/RU del 30 ottobre 2020, è stato indetto il Concorso Agenzia Dogane per 15 funzionari, terza area e fascia retributiva F1, da assumere a tempo pieno e indeterminato negli uffici dislocati nella provincia autonoma di Bolzano. La partecipazione è stata estesa a tutti i possessori di laurea triennale, diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale senza distinzioni di ambito (rettifica al bando del 31/12/2020, pubblicata nella GU del 5/02/2021). Vista la modifica, sono stati riaperti i termini per fare domanda fino al 30° giorno successivo alla pubblicazione. Vediamo tutte le novità nei prossimi paragrafi. Concorso ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ai sensi della determinazione del direttore della direzione territorialee Trento prot. n.12502/RU del 30 ottobre 2020, è stato indetto ilper 15, terza area e fascia retributiva F1, da assumere a tempo pieno e indeterminato negli uffici dislocatiautonoma di. La partecipazione è stata estesa a tutti i possessori di laurea triennale, diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale senza distinzioni di ambito (rettifica al bando del 31/12/2020, pubblicataGU del 5/02/2021). Vista la modifica, sono stati riaperti i termini per fare domanda fino al 30° giorno successivo alla pubblicazione. Vediamo tutte le novità nei prossimi paragrafi....

