Ciclismo | la Vuelta a España 2021 potrebbe concludersi con una cronometro a Santiago de Compostela

La Vuelta a España 2021 sembra destinata a concludersi con una cronometro individuale a Santiago de Compostela. Secondo atlantico.net infatti, il traguardo finale della corsa a tappe iberica non sarà a Madrid, ma bensì nella centralissima Plaza de Obradoiro di Santiago, di fronte alla sua cattedrale di fama mondiale, 'sede di arrivo' del celebre Cammino. Il tutto con una prova contro il tempo che farà calare il sipario sulla gara il prossimo 5 settembre. Per la prima volta in sette anni la Vuelta potrebbe terminare con una cronometro, e precisamente in Galizia. La Vuelta, che verrà presentata giovedì 11 febbraio, partirà con una cronometro dalla cattedrale di Burgos

