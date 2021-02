Botte alla compagna e ai carabinieri: 26enne arrestato a Magherno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Magherno (Pavia), 8 febbraio 2021 - E' riuscita a telefonare al 112 per chiedere aiuto mentre il compagno la stava picchiando . E all'arrivo dei carabinieri l'uomo ha proseguito nella sua condotta ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 8 febbraio 2021)(Pavia), 8 febbraio 2021 - E' riuscita a telefonare al 112 per chiedere aiuto mentre il compagno la stava picchiando . E all'arrivo deil'uomo ha proseguito nella sua condotta ...

Magherno (Pavia), 8 febbraio 2021 - E' riuscita a telefonare al 112 per chiedere aiuto mentre il compagno la stava picchiando . E all'arrivo dei carabinieri l'uomo ha proseguito nella sua condotta ...

Clochard morto dopo pestaggio in Sardegna, inchiesta Procura

... mirano a stabilire se le botte subite dal clochard possano avere avuto un ruolo nella sua morte. ... In un video un ragazzo lo colpisce con un calcio volante alla schiena, aggredendolo alle spalle fra ...

#UFFIZIDAMANGIARE è l'hashtag lanciato per unire l'arte e il cibo. Dando vita a ricette ispirate ai capolavori del museo fiorentino ...

Centro sportivo via como: al via i lavori dopo 15 anni

Partiranno la prossima settimana i lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo di via Como, nel quartiere Nomentano Il progetto prevede quattro nuovi campi da tennis, la ristrutturazione della ...

