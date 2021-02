Australian Open 2021, Camila Giorgi liquida in due set Yaroslava Shvedova e accede con facilità al secondo turno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Buona la prima per Camila Giorgi. L’azzurra comincia con il piglio giusto la sua avventura negli Australian Open 2021, battendo con il netto punteggio di 6-3 6-3 la kazaka Yaroslava Shvedova. Un match senza storia nel quale si è vista la differente velocità di palla tra le due e con Camila a fare il bello e il cattivo tempo. E dunque, messe da parte le preoccupazioni per il risentimento muscolare alla coscia sinistra che l’aveva costretta al ritiro nel torneo di avvicinamento al Major, Giorgi si qualifica al secondo turno dove affronterà la vincente della sfida tra la trionfatrice del Roland Garros 2020 Iga Swiatek (n.17 del mondo) e l’olandese Arantxa Rus (n.74 del ranking). PRIMO SET – Nel primo ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Buona la prima per. L’azzurra comincia con il piglio giusto la sua avventura negli, battendo con il netto punteggio di 6-3 6-3 la kazaka. Un match senza storia nel quale si è vista la differente velocità di palla tra le due e cona fare il bello e il cattivo tempo. E dunque, messe da parte le preoccupazioni per il risentimento muscolare alla coscia sinistra che l’aveva costretta al ritiro nel torneo di avvicinamento al Major,si qualifica aldove affronterà la vincente della sfida tra la trionfatrice del Roland Garros 2020 Iga Swiatek (n.17 del mondo) e l’olandese Arantxa Rus (n.74 del ranking). PRIMO SET – Nel primo ...

