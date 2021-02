Atalanta Torino, la Serie A fa dietrofront: gol assegnato a Gosens (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Lega Serie A ha attribuito a Gosens il gol siglato nel match fra Atalanta e Torino: inizialmente era stato indicato come autorete di Sirigu La Lega Serie A ha attribuito a Robin Gosens il gol siglato nel match fra Atalanta e Torino, che inizialmente era stato indicato come autorete di Salvatore Sirigu. Il comunicato ufficiale: «Viene assegnato in via ufficiale a Gosens il secondo gol realizzato dall’Atalanta contro il Torino sabato scorso al minuto 19. La Lega Serie A, esaminando questa mattina tutte le immagini disponibili, dopo attenta valutazione e ricostruzione della dinamica dell’azione, ha accertato che il tiro del calciatore atalantino era indirizzato ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) La LegaA ha attribuito ail gol siglato nel match fra: inizialmente era stato indicato come autorete di Sirigu La LegaA ha attribuito a Robinil gol siglato nel match fra, che inizialmente era stato indicato come autorete di Salvatore Sirigu. Il comunicato ufficiale: «Vienein via ufficiale ail secondo gol realizzato dall’contro ilsabato scorso al minuto 19. La LegaA, esaminando questa mattina tutte le immagini disponibili, dopo attenta valutazione e ricostruzione della dinamica dell’azione, ha accertato che il tiro del calciatore atalantino era indirizzato ...

FBiasin : #Fourneau assegna calcio di punizione per il #Torino per fallo su #Belotti. #Belotti dice 'Non c'è'. L'arbitro conf… - SuperSportBlitz : #SerieA - Results: Fiorentina 0-2 Inter Milan Juventus 2-0 Roma Atalanta 3-3 Torino AC Milan 4-0 Crotone Lazio 1-0… - Fantacalcio : Atalanta, Gosens: 'Con il Torino brutto segnale' - NuovoNando : Risultati weekend Bologna Benevento X Torino Genoa X Napoli Juventus 2 Spezia Milan 2 Roma Udinese X Sampdoria Fi… - CorSport : #Atalanta-Torino, la #Lega riassegna il gol a #Gosens: cosa succede adesso -