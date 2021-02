Ascolti tv domenica 7 febbraio 2021: Mina Settembre, Live Non è la D’Urso, Che tempo che fa, Non è l’arena, dati Auditel e share (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ascolti Tv domenica 7 febbraio 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv domenica 7 febbraio 2021: dati di Ascolti di ieri in prima serata Ieri sera, 7 febbraio 2021, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10 i dati di ascolto per la serata di ieri, domenica 7 febbraio. Su Rai1 la fiction Mina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021)Tv. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati inreale.Tvdidi ieri in prima serata Ieri sera, 7, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10 idi ascolto per la serata di ieri,. Su Rai1 la fiction...

chetempochefa : Ancora ottimi ascolti per #CTCF con 2,5 milioni di telespettatori e il 9.24% di share, con un picco di 3,2 milioni… - CorriereCitta : #Ascoltitv domenica 7 febbraio 2021: Mina Settembre, Live Non è la D'Urso, Che tempo che fa, Non è l'arena, dati Au… - MagiCath98 : RT @zayvnarms: Comunque Mediaset potevi giocarti il boom di ascolti ogni domenica piazzando i film della Marvel e invece ti sei fottuta con… - zayvnarms : Comunque Mediaset potevi giocarti il boom di ascolti ogni domenica piazzando i film della Marvel e invece ti sei fo… - raspa90 : RT @cheTVfa: Con la doppietta di #CristianoRonaldo la #Juventus batte l’#Inter e svetta negli ascolti. Ecco la classifica #TOPoftheTV con i… -