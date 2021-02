Arrestato ‘Mirko Oro’ | il latitante che sbeffeggiava i carabinieri su TikTok

Leggi su newsmondo

(Di martedì 9 febbraio 2021)in Svizzera, ilchesu. Era stato condannato a sei anni. MENDRISIO (SVIZZERA) –in Svizzera Mirko Oro. Il blitz deiè avvenuto a poco meno di un mese dalla sua fuga, avvenuta un giorno prima che la sua condanna a sei anni diventasse esecutiva. E in questi giorni di latitanza sui socialsui social: “Maresciallo sprecate soldi, non mi prenderete mai”. Le ricerche, comunque, sono andate avanti e il giovane è statoin Svizzera. Attualmente si trova in carcere in attesa dell’estradizione in Italia. La condanna Come riportato da La Repubblica, la condanna a ...