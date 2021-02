Usa e Cuba verso la fine del embargo (Di domenica 7 febbraio 2021) Il senatore democratico statunitense Ron Wyden propone una legge per porre fine all’embargo imposto tra Usa e Cuba. Secondo una dichiarazione inviata dal suo ufficio, continuare a utilizzare il meccanismo dagli anni ’60 sarebbe un fallimento. Affermando che: “il Congresso degli USA ha l’obbligo di migliorare le relazioni tra i due paesi il più presto Leggi su periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) Il senatore democratico statunitense Ron Wyden propone una legge per porreall’imposto tra Usa e. Secondo una dichiarazione inviata dal suo ufficio, continuare a utilizzare il meccanismo dagli anni ’60 sarebbe un fallimento. Affermando che: “il Congresso degli USA ha l’obbligo di migliorare le relazioni tra i due paesi il più presto

La proposta di legge del senatore democratico Wyden porterebbe le relazioni diplomatiche tra Usa e Cuba verso una graduale normalizzazione.

L’UE chiede agli USA di cancellare Cuba dalla lista nera dei paesi filo-terrorismo. Mentre l’Avana apre alla imprenditoria privata (di A. Puccio)

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump l’11 gennaio scorso, nove giorni prima del termine della sua presidenza, ha incluso nuovamente Cuba nella lista unilaterale stilata dall’amministrazione ...

