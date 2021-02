Torino, una vittoria nelle prossime partite per attivare la cura Nicola (Di domenica 7 febbraio 2021) Un Torino “pazzo” quello che, per la terza volta consecutiva, ottiene un pari in rimonta. Dall’arrivo di Davide Nicola in panchina, la squadra sembra aver preso una piega diversa. Certo, il tecnico ex Crotone e Genoa non ha ancora centrato la vittoria in campionato, ma la strada sembra essere quella giusta. Basta dare una rapida occhiata alle statistiche di ieri: sei tiri in porta contro i tre dell’Atalanta, con almeno tre occasioni da rete mancate che avrebbero potuto scrivere una storia completamente diversa alla partita. Qualcosa si può, anzi si deve, migliorare là dietro: i bergamaschi hanno trovato il goal in tutte e tre le occasioni create nel primo tempo. Come in occasione del gol di Muriel, dove il colombiano ha avuto piena libertà di ribadire in rete la respinta corta di Sirigu, con la difesa granata che è rimasta a guardare. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Un“pazzo” quello che, per la terza volta consecutiva, ottiene un pari in rimonta. Dall’arrivo di Davidein panchina, la squadra sembra aver preso una piega diversa. Certo, il tecnico ex Crotone e Genoa non ha ancora centrato lain campionato, ma la strada sembra essere quella giusta. Basta dare una rapida occhiata alle statistiche di ieri: sei tiri in porta contro i tre dell’Atalanta, con almeno tre occasioni da rete mancate che avrebbero potuto scrivere una storia completamente diversa alla partita. Qualcosa si può, anzi si deve, migliorare là dietro: i bergamaschi hanno trovato il goal in tutte e tre le occasioni create nel primo tempo. Come in occasione del gol di Muriel, dove il colombiano ha avuto piena libertà di ribadire in rete la respinta corta di Sirigu, con la difesa granata che è rimasta a guardare. ...

