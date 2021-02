Sci di fondo, la Slovenia di Eva Urevc ed Anamarija Lampic vince la team sprint tl di Ulricehamn (Di domenica 7 febbraio 2021) Ad Ulricehamn, in Svezia, si è appena conclusa la team sprint femminile in tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: successo della Slovenia di Eva Urevc ed Anamarija Lampic, che brucia in volata Svezia I di Maja Dahlqvist e Linn Svahn, seconda, e la Svizzera di Laurien van der Graaff e Nadine Faehndrich, terza. L’Italia di Greta Laurent e Lucia Scardoni era uscita al mattino in semifinale. Nel primo dei sei giri da 1.2 km ritmo blando ed il gruppo resta compatto, mentre nella seconda tornata soltanto la Cina perde contatto dalle altre avversarie. Nonostante nel terzo giro si alzi leggermente il ritmo, a pagare dazio è soltanto Finlandia II e, scavalcata metà gara, la situazione non varia molto. Nella penultima tornata l’ulteriore ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Ad, in Svezia, si è appena conclusa lafemminile in tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di: successo delladi Evaed, che brucia in volata Svezia I di Maja Dahlqvist e Linn Svahn, seconda, e la Svizzera di Laurien van der Graaff e Nadine Faehndrich, terza. L’Italia di Greta Laurent e Lucia Scardoni era uscita al mattino in semifinale. Nel primo dei sei giri da 1.2 km ritmo blando ed il gruppo resta compatto, mentre nella seconda tornata soltanto la Cina perde contatto dalle altre avversarie. Nonostante nel terzo giro si alzi leggermente il ritmo, a pagare dazio è soltanto Finlandia II e, scavalcata metà gara, la situazione non varia molto. Nella penultima tornata l’ulteriore ...

FondoItalia : Fondo - Team Sprint: altro scontro Russia-Finlandia in semifinale, Retivykh fuori dai giochi, occasione per Pellegr… - SauzeOfficial : RT @LabValsusa: DA MONFOL A MONTAGNE SEU ????? Un'escursione dal panorama spettacolare adatta agli sci da fondo e alle ciaspole, sulla strad… - cauz_ : Qualche anno fa fecero una gara di sci di fondo a Milano riempiendo il Parco Sempione di neve artificiale (??). Nel… - OA_Sport : Sci di fondo: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani non si fanno pregare, è finale nella team sprint a tecnica… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Team Sprint di Ulricehamn: Diggins e Svahn impressionano in semifinale, Italia subito fuori -