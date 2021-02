Roberta Termali | ex moglie di Zenga | prova a riavvicinarsi ma lui dice no | “Lei per quale motivo?”

(Di domenica 7 febbraio 2021) Durante la puntata di Live – Non è la D’Urso del weekend scorso, Walterha confessato di aver ricevuto un messaggio da parte della ex, mamma dell’attuale concorrente del Gf VIP Andreahato a lanciare segnali di disgelo al suo ex marito Walter, ponendo fine a 24 anni di lungo silenzio. La donna ha confermato di aver contattato, chiedendogli di mettere da parte i dissapori del passato, con l’obiettivo di vedere smettere piangere un figlio, durante le dirette del Grande Fratello Vip, e soffrire l’altro figlio da così tanti anni. Il suo messaggio però, come spiega DiLei, sarebbe stato mal interpretato perché inviato nello stesso momento ...

sportli26181512 : L'ex di Zenga: 'Ecco cosa ho scritto a Walter. Ho un sogno per la nostra famiglia…': L'ex di Zenga: 'Ecco cosa ho s… - QuotidianPost : Walter Zenga, parla l’ex moglie Roberta Termali: ecco la verità - Steph3nie1 : @burroesugo @bibi__bianca Ma ignorateli tutti e stannate solo i parenti giusti che non hanno mai sgarrato e sono se… - infoitcultura : Walter Zenga, Roberta Termali sulla pace: “Ecco perché proprio ora” - infoitcultura : Walter Zenga, Roberta Termali confessa: “Gli ho chiesto di ricominciare” -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Termali

Il secondo matrimonio, invece, è quello con la conduttrice televisiva: la coppia ha due figli, Andrea (ora concorrente del Grande Fratello Vip) e Nicolò. L'ultimo matrimonio di Walter ...Una versione confermata dalla madre, ex moglie di Zenga: Non posso che confermare. Ho sempre invitato i miei figli ad avere un rapporto con il padre e mi sono sempre adoperata perché ...Torna l’appuntamento della domenica con Live-Non è la D’Urso. In studio nella puntata in onda oggi ci sarà l’ex portiere Walter Zenga, con lui per la prima volta l’attuale moglie Raluca Rebedea. Walte ...Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga, lancia un appello all’ex calciatore dopo le parole di Raluca Rebedea. La conduttrice ha rilasciato una ...