Milan-Crotone 4-0, Pioli: "Abbiamo tante alternative, Ibrahimovic un campione. La classifica.." (Di domenica 7 febbraio 2021) Milan-Crotone: apoteosi rossonera.Serie A, Milan-Crotone 4-0: bis per Ibrahimovic e Rebic, rossoneri di nuovo al primo postoTre punti fondamentali conquistati questo pomeriggio dalla franchigia lombarda in quel di San Siro. La compagine guidata da Stefano Pioli ha surclassato un buon Crotone a cui va il plauso di esser rimasto dentro la gara fino allo scocco dell'ora di gioco, momento in cui l'ingresso di Hakan Calhanoglu ha cambiato definitivamente l'andazzo della gara. Il 10 turco ha propiziato infatti la doppietta di Ante Rebic che ha permesso alla squadra rossonera di archiviare la pratica. Al termine del match, Pioli ha parlato ai microfoni di 'SkySport' analizzando la classifica, al momento sorridente al Milan, ...

