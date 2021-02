Mario Draghi premier, Nicola Zingaretti a Mezz'ora in più: "Salvini ci ha dato ragione" (Di domenica 7 febbraio 2021) “Non c’è dubbio che è una novità: Salvini ha dato ragione al Pd, non ci siamo scostati noi. Tutti possono riconoscere che l’idea di risolvere i problemi distruggendo l’Europa era fallimentare. Si apre una fase nuova, non c’è dubbio: vedremo le coerenze”. Lo dice Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Mezz’ora in più su Rai3. “Ho visto scricchiolare il progetto politico per cui il nuovo era un attacco alle democrazie occidentali e la morte dell’Europa”, aggiunge. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) “Non c’è dubbio che è una novità:haal Pd, non ci siamo scostati noi. Tutti possono riconoscere che l’idea di risolvere i problemi distruggendo l’Europa era fallimentare. Si apre una fase nuova, non c’è dubbio: vedremo le coerenze”. Lo dice, segretario del Pd, a’ora in più su Rai3. “Ho visto scricchiolare il progetto politico per cui il nuovo era un attacco alle democrazie occidentali e la morte dell’Europa”, aggiunge.

