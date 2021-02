LIVE Snowboard, PSL Bannoye in DIRETTA: deludono gli azzurri, qualificata Nadya Ochner (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.16 – Dopo diversi rinvii causa maltempo sono andate in scena a Bannoye, in Russia, le qualifiche per il PSL. Grande delusione in casa Italia al maschile: nessun azzurro ha superato il taglio. Al comando troviamo il russo Dmitri Loginov, a caccia della doppietta dopo il PGS di ieri. Da segnalare che neanche Igor Sluev, secondo della classifica generale alle spalle del nostro Aaron March, è riuscito ad agguantare l’eliminazione DIRETTA. Bel Paese che può consolarsi con Nadya Ochner, ottava tra le donne, dove comanda l’elvetica Julie Zogg. 06.45 La tappa della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo scattata ieri a Bannoye, in Russia, vedrà oggi andare in scena, meteo permettendo, un PSL maschile e femminile, ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.16 – Dopo diversi rinvii causa maltempo sono andate in scena a, in Russia, le qualifiche per il PSL. Grande delusione in casa Italia al maschile: nessun azzurro ha superato il taglio. Al comando troviamo il russo Dmitri Loginov, a caccia della doppietta dopo il PGS di ieri. Da segnalare che neanche Igor Sluev, secondo della classifica generale alle spalle del nostro Aaron March, è riuscito ad agguantare l’eliminazione. Bel Paese che può consolarsi con, ottava tra le donne, dove comanda l’elvetica Julie Zogg. 06.45 La tappa della Coppa del Mondo diparallelo scattata ieri a, in Russia, vedrà oggi andare in scena, meteo permettendo, un PSL maschile e femminile, ...

zazoomblog : LIVE Snowboard PSL Bannoye in DIRETTA: Aaron March deve difendersi dall’arrembante Sluev. Qualificazioni ritardate… - zazoomblog : LIVE Snowboard PGS Bannoye in DIRETTA: Felicetti e Coratti si qualificano per le semifinali - #Snowboard #Bannoye… - zazoomblog : LIVE Snowboard PSL Mosca in DIRETTA: Edwin Coratti è terzo! Aaron March in testa alla generale - #Snowboard #Mosca… - zazoomblog : LIVE Snowboard PSL Mosca in DIRETTA: Edwin Coratti è terzo! - #Snowboard #Mosca #DIRETTA: #Edwin… - zazoomblog : LIVE Snowboard PSL Mosca in DIRETTA: Edwin Coratti è terzo! - #Snowboard #Mosca #DIRETTA: #Edwin -