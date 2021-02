LIVE – Avellino-Palermo 1-0 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ladi, match valido per la ventitreesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da tre successi nelle ultime cinque partite, vogliono proseguire la lorodi risultati utili consecutivi per tentare l’assalto al secondo posto; i rosanero, dal canto loro, arrivano da tre pareggi consecutivi e hanno bisogno di tornare alla vittoria. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 7 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Forte, Silvestri L., Miceli, Illanes; Ciancio, D’angelo, Aloi, Carriero, Tito; Fella, ...

ILOVEPACALCIO : #Pelagotti condanna il #Palermo: l’#Avellino s’impone per 1-0 - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : LIVE #AVELLINOPALERMO 1-0: PAPERA DI #PELAGOTTI, IRPINI AVANTI - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : LIVE #AVELLINOPALERMO 0-0: RIPRENDE LA GARA - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : LIVE #AVELLINOPALERMO 0-0: FINISCE IL PRIMO TEMPO - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : LIVE #AVELLINOPALERMO 0-0: INIZIA LA GARA - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Avellino

- Si fa vivo anche l'. Tito batte col mancino un calcio di punizione dal limite. Pelagotti, visto il campo bagnato, non rischia la presa e respinge in calcio d'angolo. 20 p.t. - Altro tiro ...PRIMO TEMPO: Il primo pallone del match è gestito dall'che attacca da sinistra verso destra. Nel Palermo Doda è impiegato nel ruolo, per lui inedito, di terzino sinistro. Proprio Doda al 3 ...AVELLINO – Dopo la capolista il Palermo affronta l’Avellino terzo in classifica. I rosanero dovranno confermare quanto di buono fatto nell’ultimo turno, ma l’Avellino è un avversario tosto. Boscaglia ...49' - Un minuto al termine del match. 47' - Tre minuti al termine del match. Il Palermo carica a testa bassa, l'Avellino rintuzza ma non riesce a ripartire. 45' - ...