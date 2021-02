Irlanda da applausi in 14 per un' ora | ma il Galles la spunta 21 - 16

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ilha sconfitto per 21 - 16 l'a Cardiff nel match che ha completato la prima giornata del Sei Nazioni. In classifica al comando da sola con 5 punti c'è la Francia, con Scozia ea ...

La Gazzetta dello Sport

Fra una settimana si torna in campo per la seconda giornata: sabato 13 febbraio si giocheranno Inghilterra - Italia (ore 15.15) e Scozia - Galles (17.45), domenica- Francia (16). Rosso ? Un ...Due grandi favorite: Francia e Inghilterra , l'appena dietro, Scozia e Galles da verificare. Mancherà, oltre al pubblico, anche Nigel Owens, l'arbitro gallese che raccoglievapari a ...