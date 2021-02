Il Milan torna in vetta: 4 - 0 al Crotone con Ibra e Rebic (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Milan scende in campo a San Siro 5 contro il Crotone ultimo in classifica, pronto a rispondere all'Inter per riprendersi la vetta: missione compiuta, poker calato e Zlatan Ibrahimovic che festeggia ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilscende in campo a San Siro 5 contro ilultimo in classifica, pronto a rispondere all'Inter per riprendersi la: missione compiuta, poker calato e Zlatanhimovic che festeggia ...

AntoVitiello : Il #Milan si riappropria del 1° posto, gara dominata e tre punti in cassaforte. Giornata speciale per #Ibrahimovic… - FIGCfemminile : ?? | LA CLASSIFICA AGGIORNATA ?? Il Milan risponde alla Juve, la Fiorentina torna al quarto posto! La NEWS ??… - ninoBertolino : RT @AntoVitiello: Il #Milan si riappropria del 1° posto, gara dominata e tre punti in cassaforte. Giornata speciale per #Ibrahimovic che fe… - Italia_Notizie : Milan-Crotone 4-0: doppiette di Ibrahimovic e Rebic, il diavolo torna in vetta - gaiaitaliacom : Milan vittorioso sul Crotone, torna in testa -