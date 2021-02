Il Milan deve vincere per mantenere il passo

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 7 febbraio 2021) . Juventus e Inter hanno conquistato tre punti importanti verso la corsa scudetto Adesso però illa sua partita se vuole tornare al vertice della classifica e distanziare di due punti i cugini nerazzurri. Bel campionato avvincente dunque con le tre big che stanno regalando L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Che campionato di calcio sarà? Fischio d’inizio nel weekend Sarà l’anno del? Primato solitario in classifica dopo 8 anniInter derby per lo scudetto? Inter è pronta per lo scudetto? Campionato avvincente Prima sconfitta per la Juventus, trionfa la Viola In campo la Serie A e il duello-Inter