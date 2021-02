Governo: Fassina, ‘bene Lega per Draghi, sarebbe utile anche Fdi’ (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Un Governo del Presidente, affidato ad una personalità come Mario Draghi, potrebbe essere l’occasione per superare la de-legittimazione reciproca tra le forze politiche italiane, causa prima dei ‘governi tecnici’? Potrebbe aiutare a definire una condivisione bipartisan, affrancata dall’europeismo liberista e dall’anti-europeismo, della collocazione europea dell’Italia?”. è quanto propone Stefano Fassina, deputato LeU, su Il Manifesto.“La ‘maggioranza Ursula’ sarebbe un grave errore politico. Contraddirebbe la natura dell’incarico arrivato autonomamente dal Colle a Draghi. Brucerebbe le preziose potenzialità di una figura super partes. Costringerebbe ancora di più la sinistra all’europeismo mainstream fino alla fine della legislatura”.“Serve un Governo del ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Undel Presidente, affidato ad una personalità come Mario, potrebbe essere l’occasione per superare la de-legittimazione reciproca tra le forze politiche italiane, causa prima dei ‘governi tecnici’? Potrebbe aiutare a definire una condivisione bipartisan, affrancata dall’europeismo liberista e dall’anti-europeismo, della collocazione europea dell’Italia?”. è quanto propone Stefano, deputato LeU, su Il Manifesto.“La ‘maggioranza Ursula’un grave errore politico. Contraddirebbe la natura dell’incarico arrivato autonomamente dal Colle a. Brucerebbe le preziose potenzialità di una figura super partes. Costringerebbe ancora di più la sinistra all’europeismo mainstream fino alla fine della legislatura”.“Serve undel ...

StefanoFassina : Governo #Draghi è Governo del Presidente per affrontare emergenze: in maggioranza anche ?@LegaSalvini? e ?… - fattoquotidiano : Governo, Fassina: “Conte e Gualtieri non vanno discussi. Renzi interpreta gli interessi forti e col suo 2% non può… - TV7Benevento : Governo: Fassina, 'bene Lega per Draghi, sarebbe utile anche Fdi'... - GermanaGea : @pennadoca @GP_ArieteRosso @HuffPostItalia Li chiede anche fassina ?? - GermanaGea : @ElisabettaGall7 @Keynesblog Ma è vero?! -