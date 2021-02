Feste clandestine, movida con assembramenti e allenamenti in palestra: a Milano, Roma, Bologna e Napoli (Di domenica 7 febbraio 2021) Feste clandestine, movida con assembramenti e anche allenamenti proibiti in palestra. La “ritrovata” zona gialla – con locali pieni e folla per strada – ha portato anche controlli severi per il rispetto delle norme istituite per arginare i contagi da Covid. Da Milano a Napoli, da Bologna a Roma. I carabinieri del comando provinciale di Napoli – dove strade e lungomare sono stati presi d’assalto – hanno presidiato le aree più affollate della città; 82 le persone multate. Nei quartieri Vomero e Capodimonte i militari hanno identificato oltre 150 persone – 32 già note alle forze dell’ordine – e controllato 68 veicoli. Ventisette le sanzioni per violazioni alla normativa anti-contagio. Molte sono state ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021)cone ancheproibiti in. La “ritrovata” zona gialla – con locali pieni e folla per strada – ha portato anche controlli severi per il rispetto delle norme istituite per arginare i contagi da Covid. Da, da. I carabinieri del comando provinciale di– dove strade e lungomare sono stati presi d’assalto – hanno presidiato le aree più affollate della città; 82 le persone multate. Nei quartieri Vomero e Capodimonte i militari hanno identificato oltre 150 persone – 32 già note alle forze dell’ordine – e controllato 68 veicoli. Ventisette le sanzioni per violazioni alla normativa anti-contagio. Molte sono state ...

