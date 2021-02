Fabrizio Corona e la vita sessuale in carcere | La rivelazione (Di domenica 7 febbraio 2021) Fabrizio Corona ha rilasciato delle sconcertanti rivelazioni riguardo la sua vita sessuale durante il periodo di detenzione F. Corona (Instagram)Fabrizio Corona riesce sempre a trovare nuovi modi di far parlare di se. Fece molto scalpore la dichiarazione di Nina Moric secondo la quale l’ex re dei paparazzi d’Italia sarebbe in procinto di sposare una donna di qualche anno più grande di lui, ovvero Lia Del Grosso. Ma ancora più scandalose furono le varie foto postate sui social da Fabrizio in cui era in compagnia di Asia Argento. I due furono protagonisti di molti scatti che li ritraevano insieme, anche in atteggiamenti intimi e provocatori. Probabilmente però questo non è neanche il più grande degli scoop che lo riguardano. La sua ... Leggi su kronic (Di domenica 7 febbraio 2021)ha rilasciato delle sconcertanti rivelazioni riguardo la suadurante il periodo di detenzione F.(Instagram)riesce sempre a trovare nuovi modi di far parlare di se. Fece molto scalpore la dichiarazione di Nina Moric secondo la quale l’ex re dei paparazzi d’Italia sarebbe in procinto di sposare una donna di qualche anno più grande di lui, ovvero Lia Del Grosso. Ma ancora più scandalose furono le varie foto postate sui social dain cui era in compagnia di Asia Argento. I due furono protagonisti di molti scatti che li ritraevano insieme, anche in atteggiamenti intimi e provocatori. Probabilmente però questo non è neanche il più grande degli scoop che lo riguardano. La sua ...

