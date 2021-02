Due ex concorrenti del GF VIP 5 stanno insieme? Lei era impegnata prima del reality (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ Giornalettismo a lanciare una vera e propria bomba che raccontiamo come tale: una indiscrezione. Ma considerando che è Gabriele Parpiglia la fonte, e conosce bene non solo le dinamiche del GF VIP 5, ma anche i protagonisti, forse possiamo pensare che ci sia qualcosa di fondato? Davvero difficile a dirsi, anche perchè l’articolo di Giornalettismo parla anche di una edizione del Grande Fratello VIP premiata dagli ascolti, cosa del tutto falsa, visto che anche la puntata di venerdì sera è scesa addirittura sotto i 3 milioni di spettatori ( nonostante il dramma di Dayane e tutto quello che è successo intorno a questa vicenda). Per cui in un articolo in cui si parla di “lunghissima edizione premiata dagli ascolti” forse potrebbe esserci anche altro di non troppo realistico. Se però questa news sganciata dal sito fosse vera, sarebbe una bomba di gossip, ed è chiaro che se ne parla da ore. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ Giornalettismo a lanciare una vera e propria bomba che raccontiamo come tale: una indiscrezione. Ma considerando che è Gabriele Parpiglia la fonte, e conosce bene non solo le dinamiche del GF VIP 5, ma anche i protagonisti, forse possiamo pensare che ci sia qualcosa di fondato? Davvero difficile a dirsi, anche perchè l’articolo di Giornalettismo parla anche di una edizione del Grande Fratello VIP premiata dagli ascolti, cosa del tutto falsa, visto che anche la puntata di venerdì sera è scesa addirittura sotto i 3 milioni di spettatori ( nonostante il dramma di Dayane e tutto quello che è successo intorno a questa vicenda). Per cui in un articolo in cui si parla di “lunghissima edizione premiata dagli ascolti” forse potrebbe esserci anche altro di non troppo realistico. Se però questa news sganciata dal sito fosse vera, sarebbe una bomba di gossip, ed è chiaro che se ne parla da ore. ...

