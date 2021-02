(Di domenica 7 febbraio 2021) Lao Doge è unabasata su sistema blockchain, il suo simbolo è un cane shiba inu. Nelle ultime 24 ore ha registrato un aumento di prezzo record peggio dei bitcoin, a differenza però di questi ha una crescita forzata da uno schema social che già abbiamo visto con GameStop e l’argento. Gli utenti spingono sul valore parlandone, facendo delle operazioni di investimento attraverso delle piattaforme di trading lowcost come Robinhood. La stessa che bloccò le operazioni sul negozio di videogiochi perché fuori controllo e adesso ha bloccato le transizioni su. Mentre però i primi due casi hanno visto la sola partecipazione degli utenti e poi dientrato nella discussione. Qui l’imprenditore più ricco del mondo sta contribuendo attraverso la sua pubblicità social prima ...

chapiedana : RT @QuotidianPost: Dogecoin, la criptovaluta del popolo pubblicizzata da Elon Musk - QuotidianPost : Dogecoin, la criptovaluta del popolo pubblicizzata da Elon Musk - ilGonna : Non solo GameStop, il popolo di Wallstreetbets, grazie anche ad @elonmusk punta il Dogecoin, la criptovaluta del ca… - gigibeltrame : Musk twitta: 'Dogecoin è la criptovaluta del popolo', e il valore sale del 50% #digilosofia… - ciccionocera00 : RT @HDblog: Musk twitta: 'Dogecoin è la criptovaluta del popolo', e il valore sale del 50% -

