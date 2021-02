Covid, Iss: 'Varianti? Prudenza ma misure di protezione non cambiano' (Di domenica 7 febbraio 2021) Rispetto alle Varianti del coronavirus non sono emerse 'evidenze scientifiche della necessità di cambiare le misure, che rimangono quindi quelle già in uso: mascherine, distanziamento sociale e igiene ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 febbraio 2021) Rispetto alledel coronavirus non sono emerse 'evidenze scientifiche della necessità di cambiare le, che rimangono quindi quelle già in uso: mascherine, distanziamento sociale e igiene ...

Agenzia_Ansa : L'Iss, restare a casa. Zone rosse locali nelle Regioni. La richiesta dei governatori: 'Aprire i ristoranti la sera… - NicolaPorro : Vi spiego perché, dati #Iss alla mano, il giornale unico del virus ha torto. E perché almeno gli under 40 andrebber… - MICIO7BEAR : RT @MediasetTgcom24: Covid, Iss: 'Varianti? Prudenza ma misure di protezione non cambiano' #Covid - bachsblueten : RT @RaiNews: Istituto Superiore di Sanità: 'Su #varianti #COVID19 rigore protezioni, non cambia la strategia'. L'#Iss ha stilato le #Faq su… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Iss: 'Varianti? Prudenza ma misure di protezione non cambiano' #Covid -