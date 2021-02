Coronavirus e zona gialla, Speranza: «Non possiamo scherzare con il fuoco» (Di domenica 7 febbraio 2021) Le immagini di assembramenti che hanno contraddistinto il weekend sono tornate a prendersi la ribalta mediatica. Avere quasi tutta Italia in zona gialla è stato, in alcuni casi, interpretato come una sorta di «libera tutti». E non è tanto un atto di «irresponsabilità», quanto forse di leggerezza e di desiderio di liberazione di una popolazione che ormai da mesi ha visto, per diversi periodi, perdere libertà che dava per scontate. Non è, però, questo il momento in cui si può abbassare la guardia. Lo ha fatto capire a chiare lettere il ministro della Salute Roberto Speranza che, con un post su Facebook, più che redarguire quanti hanno violato qualche norma anti-contagio, ha preferito offrire il quadro della situazione. zona gialla, le parole di Speranza «Serve - ha detto il ministro - ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 febbraio 2021) Le immagini di assembramenti che hanno contraddistinto il weekend sono tornate a prendersi la ribalta mediatica. Avere quasi tutta Italia inè stato, in alcuni casi, interpretato come una sorta di «libera tutti». E non è tanto un atto di «irresponsabilità», quanto forse di leggerezza e di desiderio di liberazione di una popolazione che ormai da mesi ha visto, per diversi periodi, perdere libertà che dava per scontate. Non è, però, questo il momento in cui si può abbassare la guardia. Lo ha fatto capire a chiare lettere il ministro della Salute Robertoche, con un post su Facebook, più che redarguire quanti hanno violato qualche norma anti-contagio, ha preferito offrire il quadro della situazione., le parole di«Serve - ha detto il ministro - ...

