Benevento-Sampdoria, gol del pareggio di Keita Balde: che assist di Damsgaard (VIDEO) (Di domenica 7 febbraio 2021) Keita Balde pareggia i conti in Benevento-Sampdoria con un gol facile facile a porta vuota, ma con un grandissimo assist di Damsgaard che sguscia via sull'esterno con una giocata devastante e mette in mezzo per il compagno senegalese. In alto il VIDEO della rete che vale l'1-1, sostanzialmente giusto per quanto visto allo stadio Vigorito. SportFace.

