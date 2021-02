zazoomblog : Barlassina si schianta contro un albero: muore automobilista - #Barlassina #schianta #contro #albero: -

Ultime Notizie dalla rete : Barlassina schianta

(Monza), 7 febbraio 2021 " Incidente mortale sabato sera a. Vittima Angelo Cuccia, 54enne residente a Cantù, che con la sua Honda Civic si è schiantato contro un albero, per poi carambolare su una cabina elettrica. E' morto sul colpo. Sono le 21.30 ...(Monza), 7 febbraio 2021 " Incidente mortale sabato sera a. Vittima Angelo Cuccia, 54enne residente a Cantù, che con la sua Honda Civic si è schiantato contro un albero, per poi carambolare su una cabina elettrica. E' morto sul colpo. Sono le 21.30 ...Barlassina (Monza), 7 febbraio 2021 – Incidente mortale sabato sera a Barlassina. Vittima Angelo Cuccia, 54enne residente a Cantù, che con la sua Honda Civic si è schiantato contro un albero, per poi ...Un uomo deceduto, un ferito e un'auto distrutta. Questo il tragico bilancio dell'incidente mortale avvenuto nella serata di sabato a Barlassina, in Brianza. I soccorsi sono giunti sul posto pochi minu ...