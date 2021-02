Abruzzo, didattica in presenza per attività di laboratorio, alunni con disabilità e Bes (Di domenica 7 febbraio 2021) Gli istituti scolastici superiori devono garantire l'attività didattica in presenza per l'attività laboratoriale e per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (Bes). È quanto ribadisce una nota dell'assessorato all'Istruzione della Regione firmata dall'assessore Pietro Quaresimale e dal direttore del Dipartimento regionale, Claudio Di Giampietro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 febbraio 2021) Gli istituti scolastici superiori devono garantire l'inper l'laboratoriale e per glicone con bisogni educativi speciali (Bes). È quanto ribadisce una nota dell'assessorato all'Istruzione della Regione firmata dall'assessore Pietro Quaresimale e dal direttore del Dipartimento regionale, Claudio Di Giampietro. L'articolo .

