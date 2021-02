Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2021 ore 19:30 (Di sabato 6 febbraio 2021) Viabilità DEL 06 FEBBRAIO 2021 ORE 19.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio APRIMAO CON IL RACCORDO DOVE TROVAMO IN CARREGGIATA ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTATO TRA PONTINA E TUSCOLANA TRAFFICO INTENSO SULL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO DELLA CODE ALL’ALTEZZA DI VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE, PERMANGONO INVECE LE CODE CAUSATA DAI LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA L’ANSA DEL TEVERE ED IL PONTE DELLA MAGLIANA ANDIAMO SULL’AURELIA DOVE TROVIAMO DELLE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE PER INCIDENTE SU VIA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 febbraio 2021)DEL 06 FEBBRAIOORE 19.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAAPRIMAO CON IL RACCORDO DOVE TROVAMO IN CARREGGIATA ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTATO TRA PONTINA E TUSCOLANA TRAFFICO INTENSO SULL’A24-TERAMO DOVE TROVIAMO DELLA CODE ALL’ALTEZZA DI VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE, PERMANGONO INVECE LE CODE CAUSATA DAI LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA L’ANSA DEL TEVERE ED IL PONTE DELLA MAGLIANA ANDIAMO SULL’AURELIA DOVE TROVIAMO DELLE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE PER INCIDENTE SU VIA ...

