Un Super Bowl da record, tra il mito Brady e gli allarmi di Fauci (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Il 55mo Super Bowl incollerà domenica sera davanti alla tv milioni di americani ma la partita in programma a Tampa, in Florida, arriva in piena emergenza Covid e sarà una sfida anche sul piano sanitario nel timore che la convivialità associata alla grande festa del football americano moltiplichi i contagi e non solo tra i 25mila spettatori ammessi sugli spalti. Si gioca alle 18,30 locali Appuntamento alle 18,30, quando in Italia sarà mezzanotte e mezza: di fronte i Tampa Bay Buccaneers, primi nella storia a giocare questa partita nello stadio di casa, e i Kansas City Chiefs; da una parte l'highlander Tom Brady, 43 anni, che proverà a vincere per la settima volta, dall'altra il suo probabile erede, Patrick Mahomes, 25 anni. La prima volta di una donna arbitro Sarà anche la prima volta di un arbitro donna al ...

