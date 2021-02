Trova borsello con soldi e assegni: 17enne lo riconsegna (Di sabato 6 febbraio 2021) A Siena un 17enne ha Trovato un borsello pieno di denaro e ha chiamato la polizia per restituirlo al proprietario. È successo ieri pomeriggio in via delle Provincie dove il ragazzo mentre passeggiava ... Leggi su lanazione (Di sabato 6 febbraio 2021) A Siena unhato unpieno di denaro e ha chiamato la polizia per restituirlo al proprietario. È successo ieri pomeriggio in via delle Provincie dove il ragazzo mentre passeggiava ...

