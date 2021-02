Studentessa Tenta il Suicidio | Una Collaboratrice Scolastica se ne Accorge e La Salva

(Di sabato 6 febbraio 2021) Unadi un liceo di Roma, nel corso di un compito in classeil. Fortunatamente unadello stato alterato della giovane e le impedisce di togliersi la vita. Accade in un liceo di Roma. Il Messaggero riporta più nel dettaglio la vicenda. La, durante un compito in classe, aveva

orizzontescuola : Tragedia sfiorata in un liceo di Roma: studentessa tenta il suicidio, collaboratrice scolastica la salva - occhio_notizie : Roma, studentessa tenta il suicidio a scuola: salvata da una bidella -

Ultime Notizie dalla rete : Studentessa Tenta

Fanpage.it

Tragedia sfiorata in una scuola Roma, dove unastava per gettarsi dalla finestra quando una bidella, mentre stava terminando il turno ...di gettarsi dalla finestra a scuola L'evento si ...La, una volta arrivata in bagno, si è sporta dalla finestra. Solo l'intervento di un'addetta alla sorveglianza ha impedito alla giovane di lanciarsi nel vuoto: l'ha vista sporgersi dalla ...Tragedia sfiorata in un liceo di Roma. Una studentessa che stava svolgendo un compito in classe ha tentato il suicidio, ma è stata salvata da una collaboratrice scolastica che ha impedito alla giovane ...Roma, una ragazza di 17 anni ha tentato il suicidio mentre si trovava a scuola. A salvarla è stata una bidella, che è riuscita a prenderla ...