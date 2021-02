Serie D, Girone I: in 9 per la promozione (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo lo stop forzato del mese di novembre e i numerosi rinvii causa Covid, la Serie D è ripartita e si avvia al giro di boa. Fra le tante situazioni interessanti nei vari gironi, spicca quella del Girone I, dove, complice la classifica falsata dai numerosi recuperi ancora da disputare, sono in 9 ad ambire alla zona promozione. L’ACR Messina In testa l’ACR Messina sembra aver già provato la fuga: 29 punti, 6 in più sull’Acireale secondo e scontro diretto a favore. La squadra di Giuseppe Pagana, però, ha disputato 13 partite, 2 in meno dei messinesi e potrebbe quindi portarsi al loro pari. I giallorossi sono il miglior attacco del Girone I con 24 reti all’attivo, ma sono apparsi incostanti nelle ultime uscite: sconfitti 3-2 contro il Rende 16esimo, si sono riscattati con un tennistico 6-0 ai danni del Troina senza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo lo stop forzato del mese di novembre e i numerosi rinvii causa Covid, laD è ripartita e si avvia al giro di boa. Fra le tante situazioni interessanti nei vari gironi, spicca quella delI, dove, complice la classifica falsata dai numerosi recuperi ancora da disputare, sono in 9 ad ambire alla zona. L’ACR Messina In testa l’ACR Messina sembra aver già provato la fuga: 29 punti, 6 in più sull’Acireale secondo e scontro diretto a favore. La squadra di Giuseppe Pagana, però, ha disputato 13 partite, 2 in meno dei messinesi e potrebbe quindi portarsi al loro pari. I giallorossi sono il miglior attacco delI con 24 reti all’attivo, ma sono apparsi incostanti nelle ultime uscite: sconfitti 3-2 contro il Rende 16esimo, si sono riscattati con un tennistico 6-0 ai danni del Troina senza ...

