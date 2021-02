Salvini, il contropiede del Capitano (Di sabato 6 febbraio 2021) “Non è il momento dei no. Dalla Lega o un sì convinto o nulla. Non chiederemo posti, decide Draghi”. Forse nemmeno nelle più rosee aspettative del Quirinale l’adesione della Lega alla scelta di Mario Draghi poteva essere più totale. Matteo Salvini esce da una mezz’ora di confronto con il presidente incaricato ribaltando qualunque tipo di voce che lo dava per scettico, costretto al via libera dalle pressioni del mondo produttivo che guarda alla Lega, da alcuni governatori del Nord, da Giancarlo Giorgetti. Se per convinzione o per tattica, rimane il fatto che la svolta Salviniana sulla via di Draghi è stato il dato veramente nuovo di una giornata politica che ha visto anche la conversione di Beppe Grillo davanti all’ex presidente della Bce, per un’altra giravolta che al contrario si era capita da alcuni giorni. Perché mai Salvini aveva ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) “Non è il momento dei no. Dalla Lega o un sì convinto o nulla. Non chiederemo posti, decide Draghi”. Forse nemmeno nelle più rosee aspettative del Quirinale l’adesione della Lega alla scelta di Mario Draghi poteva essere più totale. Matteoesce da una mezz’ora di confronto con il presidente incaricato ribaltando qualunque tipo di voce che lo dava per scettico, costretto al via libera dalle pressioni del mondo produttivo che guarda alla Lega, da alcuni governatori del Nord, da Giancarlo Giorgetti. Se per convinzione o per tattica, rimane il fatto che la svoltaana sulla via di Draghi è stato il dato veramente nuovo di una giornata politica che ha visto anche la conversione di Beppe Grillo davanti all’ex presidente della Bce, per un’altra giravolta che al contrario si era capita da alcuni giorni. Perché maiaveva ...

