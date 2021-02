Preso il picchiatore ceceno che uccise a calci Niccolò (Di sabato 6 febbraio 2021) Nino Materi Il 22enne italiano massacrato da due stranieri in una discoteca spagnola. Chiesta l'estradizione Beccato anche il secondo. Il primo era già in gabbia. Tutti e due di nazionalità cecana: tra loro c'è una differenza solo di due anni, Movsar Magomadov (29) e Rassoul Bissoultanov (27). Per il resto sono identici, entrambi criminali e senza pietà; entrambi col tarlo delle arti marziali; entrambi tanto vigliacchi da colpire con calci mortali un ragazzo a terra ormai svenuto, il 22enne Niccolò Ciatti. Una scena di una violenza inaudita che ricorda il pestaggio mortale dei fratelli Bianchi contro il povero Willy Monteiro, 21 anni, a Colleleffo (Roma). L'aggressione bestiale che ha spezzato l'esistenza di Niccolò, originario di Bagni di Ripoli (Firenze), risale al 12 agosto del 2017 quando nel corso di una rissa ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 febbraio 2021) Nino Materi Il 22enne italiano massacrato da due stranieri in una discoteca spagnola. Chiesta l'estradizione Beccato anche il secondo. Il primo era già in gabbia. Tutti e due di nazionalità cecana: tra loro c'è una differenza solo di due anni, Movsar Magomadov (29) e Rassoul Bissoultanov (27). Per il resto sono identici, entrambi criminali e senza pietà; entrambi col tarlo delle arti marziali; entrambi tanto vigliacchi da colpire conmortali un ragazzo a terra ormai svenuto, il 22enneCiatti. Una scena di una violenza inaudita che ricorda il pestaggio mortale dei fratelli Bianchi contro il povero Willy Monteiro, 21 anni, a Colleleffo (Roma). L'aggressione bestiale che ha spezzato l'esistenza di, originario di Bagni di Ripoli (Firenze), risale al 12 agosto del 2017 quando nel corso di una rissa ...

