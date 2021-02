Ostia | folla nel primo week end del Lazio in zona gialla | stabilimenti e ristoranti pieni

(Di sabato 6 febbraio 2021)e traffico in tilt sul lungomare della Capitale nelfine settimana in fasciadel. Con il ritorno a misure meno restrittive e la riapertura dei, molte persone hanno sceltocome meta per una passeggiata. Sul posto numerose pattuglie per far rispettare le norme anti-Covid L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

sul lungomare, traffico impazzito: anche un'ora per percorrere pochi chilometri. Ristoranti prenotati con 24 ore di anticipo, file chilometriche sulla via del Mare e sulla Colombo, ...... ade Fiumicino, lungo i moli dei porti, sul pontile e sui lungomare. Ad approfittarne soprattutto famiglie con bambini e runners.