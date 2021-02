Nord Stream 2 | Merkel vuole andare avanti Forse svolta in vista

(Di sabato 6 febbraio 2021) Per la Germania è un progetto puramente commerciale, per gli Stati Uniti ha invece natura geopolitica. Per la Francia semplicemente non puòin questo momento di forti tensioni con la Russia. Il2, gasdotto che deve raddoppiare le forniture dirette dalla Russia alla Germania, quasi completato, pesa sulle relazioni intra-europee ed euroatlantiche, ma ci potrebbe essere unain. Il caso Navalny ha riportato sotto i riflettori la costruzione dell'ultimo tratto del tracciato in grado di ridimensionare in modo sostanziale il transito di gas russo attraverso i Paesi est-europei, che ovviamente si oppongono strenuamente. La Germania si è ritrovata a destreggiarsi tra tensioni e pressioni interne e internazionali, ma la cancelliera Angela ...

Il2, gasdotto che deve raddoppiare le forniture dirette dalla Russia alla Germania, quasi completato, pesa sulle relazioni intra - europee ed euroatlantiche, ma ci potrebbe essere una ...Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha respinto gli appelli per rinunciare alla costruzione del gasdotto- 2 dopo che un tribunale russo ha condannato il blogger oppositore Alexey Navalny a 3 anni e mezzo di reclusione. Il capo del governo austriaco ha sostenuto che- 2 è un ...Roma, 6 feb. (askanews) – Per la Germania è un progetto puramente commerciale, per gli Stati Uniti ha invece natura geopolitica. Per la Francia semplicemente non può andare avanti in questo momento di ...