MOVIOLA – Sassuolo-Spezia, contatto su Ferrari in area: l’arbitro dice no al rigore (Di sabato 6 febbraio 2021) Grandi proteste del Sassuolo nel finale del match contro lo Spezia al Mapei Stadium. Nei minuti di recupero della partita della ventunesima giornata di Serie A, i calciatori neroverdi hanno chiesto un calcio di rigore per quanto accaduto in area: Erlic è intervenuto in modo scomposto su Ferrari che è caduto in area reclamando un fallo. l’arbitro Sacchi ha lasciato giocare e il var gli ha dato ragione. Decisione giusta? Sembra esserci un contatto falloso ma il tutto sembra avvenire fuori area. Un errore a metà quindi per il direttore di gara. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Grandi proteste delnel finale del match contro loal Mapei Stadium. Nei minuti di recupero della partita della ventunesima giornata di Serie A, i calciatori neroverdi hanno chiesto un calcio diper quanto accaduto in: Erlic è intervenuto in modo scomposto suche è caduto inreclamando un fallo.Sacchi ha lasciato giocare e il var gli ha dato ragione. Decisione giusta? Sembra esserci unfalloso ma il tutto sembra avvenire fuori. Un errore a metà quindi per il direttore di gara. SportFace.

