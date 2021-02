Morto Christopher Plummer star di Tutti insieme appassionatamente

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 6 febbraio 2021) Lutto nel mondo del cinema., all'età di 91 anni, nella sua casa in Connecticut. L'attore canadese aveva vinto l'Oscar nel 2012 per "Begginers": è stato l'interprete più anziano ad aver ricevuto la Statuetta. Nella sua lunga carriera ha conquistato tre Emmy Award, due Tony Award, un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award e un BAFTA Award. "" è stato il musical che lo ha reso popolare.era partito come attore shakespeariano, prima di avvicinarsi al cinema: il grande successo gli era arrivato nel 1965 a fianco di Julie Andrews nel film adattato dal musical di Rodgers e Hammerstein sulla famiglia von Trapp in fuga dal nazismo. Inizialmente riluttante ad accettare la parte, in una recente intervista al ...