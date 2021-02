Juventus, Ronaldo e il “problema” con l’orologio di Orsato (Di sabato 6 febbraio 2021) Curioso siparietto nel primo tempo di Juventus-Roma. Cristiano Ronaldo e Daniele Orsato hanno fatto sorridere il web dopo essere stati protagonisti di un episodio piuttosto singolare. Dopo aver colpito la traversa, CR7 si è recato dall’arbitro per protestare, sostenendo che la palla fosse entrata in porta, oltre la linea. Il direttore di gara ha mostrato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 febbraio 2021) Curioso siparietto nel primo tempo di-Roma. Cristianoe Danielehanno fatto sorridere il web dopo essere stati protagonisti di un episodio piuttosto singolare. Dopo aver colpito la traversa, CR7 si è recato dall’arbitro per protestare, sostenendo che la palla fosse entrata in porta, oltre la linea. Il direttore di gara ha mostrato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : STORICO! Per la prima volta nella storia del mondo un essere umano compie 36 anni. Non ci era mai riuscito nessuno,… - SkySport : CRISTIANO RONALDO compie 36 anni. Auguri! ? «Mi piace tutto della #Juve, è il miglior club in Italia, ha una storia… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Juventus *1-0 Roma *(Ronaldo 13‘) #SSFootball - WonderJess_ : +++ IMMAGINI ESCUSIVE +++ Cristiano Ronaldo ammira l’orologio che la Juventus ha regalato all’arbitro per assicurar… - Vasco__gr12 : RT @fut20pt: GOOOOOOOOLOOOOOOOO 13’ Cristiano Ronaldo ?? Juventus 1-0 Roma -