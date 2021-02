Juventus - Roma 2 - 0: i bianconeri vincono e sorpassano i giallorossi (Di sabato 6 febbraio 2021) La Juventus porta a casa la12° vittoria in campionato. Tre punti importantissimi che sanciscono il sorpasso in classifica ai danni della Roma e che gli consegnano di fatto il terzo posto in ... Leggi su globalist (Di sabato 6 febbraio 2021) Laporta a casa la12° vittoria in campionato. Tre punti importantissimi che sanciscono il sorpasso in classifica ai danni dellae che gli consegnano di fatto il terzo posto in ...

ZZiliani : #InterJuve, #Young trattiene #Cuadrado in area, #Calvarese non vede, il VAR lo chiama, rigore per la #Juventus.… - ZZiliani : Foto 1: titolo del #Corsport dopo il rigore negato ieri alla #Roma contro la #Juventus. Foto 2: titolo del… - juventusfc : Una domenica fra Roma e Inter, fra campionato e #CoppaItalia Le ultime dal #TrainingCenter: - Damiano__89 : RT @theboss_1908: Juventus-#Inter sarà arbitrata dal Signor #Mariani della sezione di Roma. @LucianoFCIM - Coly59019314 : @davide_luise Ma la vogliamo smettere di cercare alibi, tutte le squadre hanno giocato senza i loro calciatori per… -