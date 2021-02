Faenza Ilenia Fabbri trovata morta in un condominio di via Corbara | nessuna pista esclusa

(Di sabato 6 febbraio 2021) Si indaga a tutto campo sul femminicidio di(Ravenna)., 46 anni, è stata risabato mattina in undi via. Si sospetta un omicidio con un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti oltre alla squadra Mobile della polizia, agenti del commissariato die della polizia Scientifica. Sul posto anche il pm di turno Angela Scorza e il Procuratore capo facente funzione Daniele Barberini. La Polizia ha sequestrato un coltello per capire se possa trattarsi dell’arma del delitto. Altri rilievi verranno compiuti sul cellulare della vittima. Al momento sembra che in zona non ci siano telecamere di videosorveglianza. A lanciare l’allarme è stata un’amica della figlia della defunta che si trovava ...

ultimenotizie : Una donna di 46 anni, Ilenia Fabbri, è stata trovata morta all'interno di un complesso residenziale alle porte del… -

Ultime Notizie dalla rete : Faenza Ilenia

(Ravenna), 6 febbraio 2021 - Una donna italiana di 46 anni,Fabbri , è stata ritrovata morta questa mattina a, in un condominio di via Corbara. Si sospetta un omicidio con un'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti oltre alla squadra Mobile ...... Andrea Guandalini di Nogara VR (tirocinio in VETORIX Engineering Srl " Marcon VE), Riccardo Malpezzi diRA (tirocinio in BUCCI COMPOSITES SpA "RA),Papandrea di Roccella Jonica ...Si indaga a tutto campo sul femminicidio di Faenza (Ravenna). Ilenia Fabbri, 46 anni, è stata ritrovata morta sabato mattina in un condominio di via Corbara.La 46enne Ilenia Fabbri è la donna trovata morta stamattina, 6 febbraio, nel suo appartamento in una complesso residenziale a Faenza, in via Corbara. Il corpo presenta una ferita da taglio alla gola.