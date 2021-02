Covid, l’annuncio del ministro Speranza: via agli anticorpi monoclonali (Di sabato 6 febbraio 2021) . E’ stato appena firmato il decreto per l’utilizzo straordinario della cura da affiancare all’suo dei vaccini Continua la lotta contro il coronavirus. L’ultima frontiera per prevenire l’infezione da Covid-19 è l’uso dei vaccini che stanno via via trovando l’autorizzazione dell’Ema e dell’Aifa per poter essere distribuiti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) . E’ stato appena firmato il decreto per l’utilizzo straordinario della cura da affiancare all’suo dei vaccini Continua la lotta contro il coronavirus. L’ultima frontiera per prevenire l’infezione da-19 è l’uso dei vaccini che stanno via via trovando l’autorizzazione dell’Ema e dell’Aifa per poter essere distribuiti L'articolo proviene da Inews.it.

tvbusiness24 : ??#Covid, in #Cina via libera al secondo vaccino. L’annuncio dall’Autorità per il farmaco del Paese?? - Fanta_Cycling : ??Peter Sagan positivo al Covid-19. L’annuncio della squadra. #Sagan #COVID19 - Lazyfish73 : Quel viscerale bisogno di prendere un aereo.Mi mancano persino i vassoietti dei pasti precotti.Chicken or pasta?L'a… - Dalla_SerieA : Napoli, Koulibaly positivo al Covid - - infoitsport : Napoli, anche Koulibaly positivo al Covid-19: l’annuncio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’annuncio "Politica e soldi hanno stravolto il Comitato vittime del Covid". Le accuse della ex legale AGI - Agenzia Italia