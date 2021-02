Covid a Pozzuoli | studente positivo al liceo | chiuso istituto scolastico

NicoLongobardo : RT @Pozzuoli21: #pozzuoli #dad #scuola #pitagora #covid Pitagora, la protesta degli studenti: “Non entriamo né in classe né in DAD finché n… - mattinodinapoli : Covid, ancora contagi nelle scuole: un positivo al «Pareto» di Pozzuoli - CronacaFlegrea : Casi di Covid nelle scuole di Pozzuoli, le mamme contro il protocollo «’Sospetti’ riammessi senza tampone» - Notiziedi_it : COVID A POZZUOLI/ Altri 25 contagiati e 30 guariti nelle ultime 24 ore - Notiziedi_it : COVID A POZZUOLI/ Altri 28 guariti e 9 contagiati nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pozzuoli

Il Mattino

Un nuovo caso di positività al19 è stato riscontrato in uno studente di quinta dell'istituto superiore Vilfredo Pareto con sede in località Arco Felice a. Immediata la chiusura della struttura scolastica e il ...Puteolani, invece, vogliosi di scacciare via la crisi di risultati tenendo distante, anzi allungando sul fanalino di coda: ecco come si presenta la sfida di. Protocolliper i ...Un nuovo caso di positività al Covid 19 è stato riscontrato in uno studente di quinta dell'istituto superiore Vilfredo Pareto con sede in località Arco Felice a ...Un nuovo caso di positività al Covid 19 è stato riscontrato in uno studente di quinta dell'istituto superiore 'Vilfredo Pareto' con sede a Pozzuoli ...