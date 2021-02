Coronavirus in Umbria, i dati delle scuole del 5 febbraio: gli alunni contagiati e le classi in quarantena (Di domenica 7 febbraio 2021) Diminuiscono i casi di positività al Coronavirus tra gli alunni e nel personale delle scuole elementari e medie dell'Umbria, ma crescono nelle scuole superiori nel periodo dal 3 al 5 febbraio. È sceso ... Leggi su perugiatoday (Di domenica 7 febbraio 2021) Diminuiscono i casi di positività altra glie nel personaleelementari e medie dell', ma crescono nellesuperiori nel periodo dal 3 al 5. È sceso ...

LaNotiziaQuoti : +++ AGGIORNAMENTO +++ Il testo dell'ordinanza #Cronaca #Coronavirus #zonarossa - 29luglio1971 : RT @umbriaOn: #Covid #Umbria, 65 #comuni in 'zona rossa' - alcinx : RT @Open_gol: ?? In tutta la regione sono stati trovati 18 casi della variante inglese e 12 di quella brasiliana - cris_nerazzurro : @LucaBilla @stevevicrn @FrancescaCphoto Si. Per fortuna siamo uba regione poco popolosa. Ma da noi l'andamento dei… - Dome689 : RT @Open_gol: ?? In tutta la regione sono stati trovati 18 casi della variante inglese e 12 di quella brasiliana -