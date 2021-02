Convivere con la Lega, Pd in crisi di nervi (Di domenica 7 febbraio 2021) Il primo giro di consultazioni di Mario Draghi finisce com’era iniziato. Colloqui lisci come l’olio all’interno delle stanze di Montecitorio dove il presidente incaricato riceve le deLegazioni – persino troppo liscio quello della Lega, vedremo poi – mare in tempesta fuori da quelle stanze. Ieri a ballare è stato più di tutti il Pd. Salvini in versione statista europeo, disponibile e aperto come se fossero passati anni e non ore da quando ripeteva «mai con Draghi», ha rovinato la mattinata … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 7 febbraio 2021) Il primo giro di consultazioni di Mario Draghi finisce com’era iniziato. Colloqui lisci come l’olio all’interno delle stanze di Montecitorio dove il presidente incaricato riceve le dezioni – persino troppo liscio quello della, vedremo poi – mare in tempesta fuori da quelle stanze. Ieri a ballare è stato più di tutti il Pd. Salvini in versione statista europeo, disponibile e aperto come se fossero passati anni e non ore da quando ripeteva «mai con Draghi», ha rovinato la mattinata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

