Classifica Coppa del Mondo Sprint sci di fondo: Federico Pellegrino comanda con 45 punti su Retivykh (Di sabato 6 febbraio 2021) Federico Pellegrino rimane piuttosto saldo in testa alla Coppa del Mondo di sci di fondo Sprint. Il poliziotto di Nus, dopo il terzo posto nella Sprint a tecnica libera di Ulricehamn, in Svezia, mantiene 45 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, il russo Gleb Retivykh. A tre gare dalla fine nessuno più può pensare di impensierire i due, anche se le prossime due sono in tecnica classica. Oskar Svensson rientra nella lotta per il terzo posto, grazie alla vittoria odierna che lo porta a soli 12 punti da Bolshunov, al quale comunque l’obiettivo interessa oramai relativamente, dato il successo nella Coppa assoluta. Classifica Sprint Coppa DEL ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021)rimane piuttosto saldo in testa alladeldi sci di. Il poliziotto di Nus, dopo il terzo posto nellaa tecnica libera di Ulricehamn, in Svezia, mantiene 45di vantaggio sul più immediato inseguitore, il russo Gleb. A tre gare dalla fine nessuno più può pensare di impensierire i due, anche se le prossime due sono in tecnica classica. Oskar Svensson rientra nella lotta per il terzo posto, grazie alla vittoria odierna che lo porta a soli 12da Bolshunov, al quale comunque l’obiettivo interessa oramai relativamente, dato il successo nellaassoluta.DEL ...

