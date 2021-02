Carnevale 2021 | le date | come si festeggia e quando inizia quello Ambrosiano

Leggi su gqitalia

(Di sabato 6 febbraio 2021)di quest'anno sarà unsottotraccia. Il Covid, d'altronde, ha bruciato anche il. Niente parate, niente sfilate di carri, niente manifestazioni né feste in maschera stanti i vari divieti che proibiscono assembramenti pubblici e spostamenti. Anche se da lunedì 1 febbraio sono entrati in zona gialla 48 milioni di cittadini in Italia, permane il divieto di spostamento tra le Regioni gialle, decretato col Dpcm del 16 gennaio, che va a scadere solo il 15 febbraio. Sono consentiti in giallo solo gli spostamenti all'interno della stessa Regione. Anche in zona gialla permane il coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5 e bar e ristoranti chiudono alle 18. Nelle zone arancioni sono invece proibiti anche gli spostamenti fra Comuni. Cosa dice il calendario Di conseguenza, sono stati cancellati carnevali ...