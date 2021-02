Carnevale 2021, ecco le città che non rinunciano ai carri allegorici (Di sabato 6 febbraio 2021) L’Italia è il paese delle grandi feste di Carnevale in piazza, quelle dove le vie del corso si riempiono di maschere e trampolieri ma soprattutto di carri allegorici. Sono un concentrato di artigianalità e interpretazione, sartoria e manualità, satira e rappresentazione della realtà con i colori più accesi del Carnevale. Purtroppo il Covid cambia il modo di vivere le tradizioni ma non le distrugge, al massimo le rinvia o ne reinventa il calendario come è successo per Viareggio, diventata la città del Carnevale universale. Da anni la sfilata dei carri viene proposta anche nei mesi primaverili o estivi, edizioni straordinarie per chi durante i periodi dell’anno ha nostalgia di coriandoli e castagnole. Elenchiamo le città che non hanno rinunciato alla ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 6 febbraio 2021) L’Italia è il paese delle grandi feste diin piazza, quelle dove le vie del corso si riempiono di maschere e trampolieri ma soprattutto di. Sono un concentrato di artigianalità e interpretazione, sartoria e manualità, satira e rappresentazione della realtà con i colori più accesi del. Purtroppo il Covid cambia il modo di vivere le tradizioni ma non le distrugge, al massimo le rinvia o ne reinventa il calendario come è successo per Viareggio, diventata ladeluniversale. Da anni la sfilata deiviene proposta anche nei mesi primaverili o estivi, edizioni straordinarie per chi durante i periodi dell’anno ha nostalgia di coriandoli e castagnole. Elenchiamo leche non hanno rinunciato alla ...

