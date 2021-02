sportli26181512 : Boateng riprende Mancuso: Monza-Empoli 1-1: Termina in parità il big match della 21ª giornata: l'attaccante azzurro… -

Ultime Notizie dalla rete : Boateng riprende

Corriere dello Sport

MONZA - Termina in parità il big match Monza - Empoli. A decidere l'1 - 1 finale sono le reti di Mancuso al 1° e il rigore dial 70°: un punto a testa che porta la capolista a 41 e i brianzoli a quota 35 per una lotta promozione in Serie A più serrata che mai.Barillà, Frattesi ehanno le palle migliori per il pareggio, ma al 45' il risultato resta lo stesso. 45'pt - Iniziato il primo e unico minuto di recupero 44'pt - Scozzarella da calcio ...Termina in parità, 1-1, il big match della ventunesima giornata di serie B tra il Monza e l'Empoli. I toscani passano in vantaggio subito al 2' con un gol del capocannoniere cadetto Mancuso, servito d ...Termina in parità, 1-1, il big match della ventunesima giornata di serie B tra il Monza e l'Empoli. I toscani passano in vantaggio subito al 2' con un gol del capocannoniere cadetto Mancuso, servito d ...